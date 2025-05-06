Бразилия выразила готовность выступить посредником в переговорах по Украине

Бразильское правительство во главе с Луисом Инасиу Лулой да Силвой выражает заинтересованность в посредничестве для разрешения украинского кризиса, учитывая, что усилия США в этом направлении пока не принесли ощутимых результатов. Об этом сообщила бразильская газета O Globo, ссылаясь на источники в южноамериканском правительстве.

Согласно информации, визит Лулы да Силвы в Москву для участия в торжествах, посвященных Дню Победы, призван подчеркнуть самостоятельность бразильской внешней политики. Во время визита президент Бразилии может предложить России участие бразильской дипломатии в урегулировании украинского конфликта, сообщает издание.

Газета подчеркивает, что в Бразилии полагают, администрация Белого дома не смогла выполнить взятые на себя обязательства по прекращению конфликта, и поэтому бразильские власти готовы взять на себя роль посредника.

При этом бразильское правительство отмечает большую заинтересованность российской стороны в урегулировании конфликта, по сравнению с Европейским союзом или Киевом.

Ранее Трамп заявил о планах совместно с Эрдоганом завершить конфликт на Украине.