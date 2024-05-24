Депутат Чепа пояснил суть подготовки России к войне с Западом
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По словам депутата нижней палаты парламента Алексея Чепы, Россия ведет подготовку к вероятной войне с Североатлантическим альянсом, хотя подобный сценарий маловероятен в связи с неготовностью самого западного военного блока. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Он добавил, что перемены в руководстве российского оборонного ведомства и недавние военные учения являются элементами данной подготовки.
По мнению парламентария, конфликта не случится, поскольку вооруженные силы альянса не готовы к нему, и стремящиеся к этому конфликту политики будут сдержаны военными.
Он отметил, что значительная часть государств поддерживают Россию, понимая глобальные последствия такого конфликта, и что Москва в состоянии противостоять этой угрозе.