Депутат Чепа пояснил суть подготовки России к войне с Западом

По словам депутата нижней палаты парламента Алексея Чепы, Россия ведет подготовку к вероятной войне с Североатлантическим альянсом, хотя подобный сценарий маловероятен в связи с неготовностью самого западного военного блока. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что перемены в руководстве российского оборонного ведомства и недавние военные учения являются элементами данной подготовки.

По мнению парламентария, конфликта не случится, поскольку вооруженные силы альянса не готовы к нему, и стремящиеся к этому конфликту политики будут сдержаны военными.

Он отметил, что значительная часть государств поддерживают Россию, понимая глобальные последствия такого конфликта, и что Москва в состоянии противостоять этой угрозе.