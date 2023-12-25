Депутат Диденко считает необходимостью защиту зарубежных брендов от санкций Запада

По словам депутата нижней палаты парламента Алексея Диденко, в следующем парламентском цикле следует создать контрсанкции, которые станут юридической защитой для оставшихся работать в нашей стране иностранных брендов, несмотря на угрозу со стороны западных государств о введении вторичных рестрикций. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что отдельные важные шаги уже сделаны, так, введен запрет на вывод из России прибыли компаний из недружественных стран.

По мнению парламентария, понимая риск большого ущерба, большинство зарубежных брендов покидать российский рынок не желает. В связи с чем кабмину нужно разработать юридический механизм, который бы позволил данным брендам спокойно продолжать работу в нашей стране, не опасаясь санкций.