Депутат Европарламента обвинил ЕС в конфликтах на Украине и в Газе

Политики Европейского союза виноваты в начале и последующей эскалации конфликтов на территории Украины и в секторе Газа. Об этом заявил депутат Европарламента Мик Уоллес в посте в своих соцсетях .

В своей публикации депутат Европарламента задался вопросом, почему западные и европейские политики поддерживают разжигание вооруженных конфликтов и войн, вместо того, чтобы поддерживать мир. Уоллес заявил, что политикам Евросоюза не хватило конфликта на территории Украины и лишь поэтому они заняли позицию израильского государства в ближневосточном конфликте.

Депутат также задал вопрос, в чьих именно интересам на самом деле служат политики коллективного Запада, когда провоцируют конфликты на территории Украины и в секторе Газа.