Россия не передавала Соединенным Штатам никакого плана прекращения конфликта на Украине. Все заявления Дмитрия Гордона* по данному поводу являются плодом больного воображения. Об этом сообщил депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет. Его слова привели РИА Новости .

Гордон ранее выступил с сообщением, что РФ якобы передала Белому дому план по прекращению военных действий на украинской территории. Он даже пересказал его содержание.

«Весь этот план – плод больного воображения Гордона*. Он свои липовые измышления пытается выдать за какую-то правду», - ответил на это Шеремет.

Он добавил, что украинские националисты действуют по заветам гитлеровцев. Они также стараются выдавать неправду за истину, считая, что чем ужаснее ложь, тем скорее в нее поверит общество.

Ранее депутат Шеремет назвал вполне ожидаемым отказ Зеленского от предложения венгерского премьер-министра Орбана. Тот во время своего визита в Киев предложил украинским властям согласиться на прекращение огня. Эта поездка оказалась пустой тратой времени.

* внесенное в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента.