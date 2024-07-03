Депутат Государственной Думы Михаил Шеремет заявил об ожидаемости отказа руководства Украины от предложения венгерского премьера Виктора Орбана о прекращении огня. Подобные решения на самом принимаются в Вашингтоне. Соответствующее мнение выразил депутат в беседе с информационным агентством РИА Новости .

Шеремет указал на то, что премьер-министр Венгрии в данный момент выступает миротворцем, стремящимся принести мир в Европу, но поездка в украинскую столицу оказалась для него тратой времени. В то же время, реакция украинской стороны была ожидаема, так как подобные вопросы нужно решать в Вашингтоне, а не Киеве, убежден депутат.

«Настоящий агрессор сидит именно там», – подчеркнул собеседник агентства.

Шеремет также указал на несамостоятельность украинского лидера Владимира Зеленского. С другой стороны, благодаря этой поездке Орбан мог увидеть его двуличие и заметить его незаинтересованность в завершении текущего конфликта, предположил депутат.

Ранее Пентагон заявил о допустимости ударов американским оружием по Крыму.