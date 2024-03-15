Президент Франции не заботится о собственном народе, поскольку он полностью безответственный политик. Так считает парламентарий от Республики Крым Михаил Шеремет. Его слова привели РИА Новости .

Ранее Эммануэль Макрон дал интервью, в котором заявил, что его правительство готово принимать решения, которые смогут предотвратить победу России в украинском конфликте. Его слова раскритиковал Михаил Шеремет, депутат Государственной Думы РФ.

«Макарон выглядит одновременно как безответственный политик и мелкий проходимец, презираемый собственным народом», - указал он.

Политик добавил, что французский лидер борется не за благополучие собственных граждан, и уж тем более не за безопасность украинцев. Он пытается защитить те деньги, которые ушли на скупку украинских земель. В то же время ВСУ терпят поражение за поражением, благодаря чему разрушается мечта Макрона о собственном богатстве.

Ранее Шеремет предостерег Киев от попыток атаковать Крым. По его словам, такие шаги, если они будут предприняты, только приблизят поражение ВСУ и ускорят капитуляцию правительства Зеленского.