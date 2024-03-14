Все попытки киевского режима нанести удар по Крыму лишь дополнительно приблизят окончательный разгром украинских войск и последующую капитуляцию Украины, заявил в интервью РИА Новости парламентарий Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс высказал мнение, что новая военная помощь США Украине, в случае ее одобрения конгрессом, якобы вернет ВСУ «наступательную инициативу», и даже позволит сделать несколько «проникающих ударов» против российского Черноморского флота в Крыму.

«Чем больше США вкладываются в Украину... тем больше они теряют в мире свой экономический и политический вес. США, втянувшись в украинский конфликт, потеряли статус гегемона. Сегодня даже их собственные сателлиты смотрят на них с пренебрежением и злорадством», — подчеркнул Шеремет.

В продолжение темы российский законодатель посоветовал Вашингтону сбавить свой бесперспективный агрессивный пыл в отношении РФ, обратив внимание на проблемы внутри своей страны.

Напомним, в марте 2014 года после госпереворота в Киеве Республика Крым стала российским регионом. 96,77% крымчан и 95,6% жителей Севастополя на законном референдуме высказались за вхождение полуострова в состав Российской Федерации. При этом, Киев вместе со своими западными кураторами до сих пор ошибочно считают Крым территорией Украины.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов рассказал о срыве планов США разместить на полуострове в 2014 году свой флот.