Депутат Госдумы Затулин напомнил британцам, что их остров не является непотопляемым

Властям Великобритании очень хочется до сих пор править морями. Именно поэтому они так много уделяют внимания Черному морю и Крыму. Но им стоит помнить об уязвимости собственной территории. Так считает Константин Затулин, первый заместитель председателя парламентского комитета по делам СНГ. Его слова привели РИА Новости .

По мнению Затулина, британских политиков будоражат многие исторические темы. Особенно их волнует Крымская война, когда англичане со своими союзниками вторглись на полуостров. Тема моря актуальна для британцев, поскольку они живут на острове и со всех сторон окружены морем. Но им стоит помнить об уязвимости своей территории.

«Мы знаем: Крым – это непотопляемый авианосец. А все их авианосцы, мягко говоря, потопляемы. Включая остров Великобритания», - указал депутат.

Ранее Константин Затулин высказал свое мнение по поводу действий Армении. Парламентарий считает, что эта страна ищет любой повод, чтобы разорвать военные и политические связи с Россией. Это делается для того, чтобы понравиться Западу.