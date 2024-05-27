По словам депутата нижней палаты парламента Амира Хамитова, слова эстонского лидера о желании «поставить Россию на колени» являются людоедскими. Об этом сообщает Life.ru .

Он уточнил, что в подобных заявлениях проявляются истинные намерения западных стран: сломать Россию, подчинить ее себе, раздробить и уничтожить, поскольку сильная и независимая Россия для них является костью в горле.

По мнению парламентария, складывается впечатление, что президент Эстонии никогда не видел карту мира и воплощает в жизнь басню Крылова о Моське, тявкающей на Слона.

Он добавил, что несколько лет назад еще были сомнения в необходимости денацификации, однако сегодня все возможные сомнения уничтожили сами представители коллективного Запада.