Американцы начали готовиться к новой пандемии, а созданное ими управление по подготовке к пандемиям станет работать над реализацией стратегических планов в установлении глобального контроля Вашингтона за биологической обстановкой. По словам депутата нижней палаты парламента Амира Хамитова, при окончании у агрессора дипломатических аргументов и ресурсов на войне стартуют поиски альтернативных решений. Об этом сообщает Life.ru.