Депутат Хамитов пояснил связь между изобретением в США новой пандемии и целями спецоперации
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Американцы начали готовиться к новой пандемии, а созданное ими управление по подготовке к пандемиям станет работать над реализацией стратегических планов в установлении глобального контроля Вашингтона за биологической обстановкой. По словам депутата нижней палаты парламента Амира Хамитова, при окончании у агрессора дипломатических аргументов и ресурсов на войне стартуют поиски альтернативных решений. Об этом сообщает Life.ru.
Он отметил, что американцы будут применять малейшие шансы хотя бы как-то ослабить возможности России.
По мнению парламентария, в противостоянии коллективному Западу требуется концентрация как военных ресурсов, так и правды на нашей стороне.