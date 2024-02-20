Депутат Хамитов заявил, что у предателей России незавидная судьба

По словам депутата нижней палаты парламента Амира Хамитова, пилот Максим Кузьминов, угнавший отечественный военный вертолет в Незалежную, сам выбрал незавидную судьбу. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что, несмотря на то что еще точно неизвестно, что это тело Кузьминова, но ничем другим его поведение завершиться не могло по определению.

По мнению парламентария, у предателей дальнейшая судьба одна – либо они откажутся от тех, к кому прибежали, при первой возможности, либо окончат свою жизнь с забвением и позором.

Он пояснил, что нигде не нужен агент, который готов в любую минуту переметнуться на другую сторону.