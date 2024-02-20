Депутат Хамитов заявил, что у предателей России незавидная судьба
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По словам депутата нижней палаты парламента Амира Хамитова, пилот Максим Кузьминов, угнавший отечественный военный вертолет в Незалежную, сам выбрал незавидную судьбу. Об этом сообщает Life.ru.
Он добавил, что, несмотря на то что еще точно неизвестно, что это тело Кузьминова, но ничем другим его поведение завершиться не могло по определению.
По мнению парламентария, у предателей дальнейшая судьба одна – либо они откажутся от тех, к кому прибежали, при первой возможности, либо окончат свою жизнь с забвением и позором.
Он пояснил, что нигде не нужен агент, который готов в любую минуту переметнуться на другую сторону.