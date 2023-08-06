Правительство ФРГ должно держаться нейтралитета и перестать поставлять вооружение на Украину, заявила сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель. Соответствующее заявление она сделала в интервью для телеканала Welt, опубликованном на видеохостинге YouTube .

Она заявила, что члены ее партии выступают против этих поставок и требуют разрешения конфликта при помощи дипломатических переговоров. По ее мнению, ФРГ стоит выступить в качестве нейтральной стороны в этом конфликте.

Депутат также призвала обратить внимание на историю, лежащую в основе этого конфликта, указав на то, что сейчас этой темы все старательно избегают. Она считает, что для решения проблемы нужно помнить, с чего она началась.

Вайдель также критиковала власти Штатов, отметив, что за действия НАТО в этом конфликте несут ответственность Соединенные Штаты. Она заявила, что безопасности всей Европы теперь грозит опасность из-за стремления США извлечь выгоду из ситуации.