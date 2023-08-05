Депутат Милонов назвал главную суть американской демократии

Политика

Фото: [©Максим Блинов/РИА Новости]

По словам депутата нижней палаты парламента Виталия Милонова, вся суть современной американской демократии - запрет российских СМИ с США и отсутствие учета мнения других. Об этом сообщает «Крым 24».

Он подчеркнул, что подобные запреты вряд ли подействуют, поскольку граждане видят, какой неправдивый образ России создается в США.

Парламентарий отметил, что при этом ни американские, ни европейские СМИ особой популярностью в нашей стране также не пользуются, поскольку понимают цинизм той информации.

Он добавил, что полностью запрещать все СМИ Запада смысла нет, поскольку граждане РФ имеют возможность сопоставления этого со своей жизнью.

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