Депутат Милонов считает, что оскорбляющих Россию следует отправлять на работы в зону СВО
Фото: [©Владимир Федоренко/РИА Новости]
По словам депутата нижней палаты парламента Виталия Милонова, оскорбляющих нашу страну и собирающих средства на нужды украинской армии следует отправлять на исправительные работы в зону спецоперации. Об этом сообщает «Крым 24».
Он подчеркнул, что эти люди должны собственными глазами увидеть, для кого они все это делают.
По мнению парламентария, данное наказание поспособствует их исправлению и осознанию ошибок.
Он добавил, что нередко являющиеся иноагентами люди гордятся штрафами за антироссийскую пропаганду.