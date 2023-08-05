Депутат Милонов считает, что оскорбляющих Россию следует отправлять на работы в зону СВО

По словам депутата нижней палаты парламента Виталия Милонова, оскорбляющих нашу страну и собирающих средства на нужды украинской армии следует отправлять на исправительные работы в зону спецоперации. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он подчеркнул, что эти люди должны собственными глазами увидеть, для кого они все это делают.

По мнению парламентария, данное наказание поспособствует их исправлению и осознанию ошибок.

Он добавил, что нередко являющиеся иноагентами люди гордятся штрафами за антироссийскую пропаганду.