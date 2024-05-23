Депутат Миронов считает, что после дела против Шамарина расследования в Минобороны России продолжатся
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По словам депутата нижней палаты парламента Сергея Миронова, новый глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов ни за что не потерпит коррупции в своем ведомстве, поэтому дело против замначальника Генштаба не будет последним для данной структуры. Об этом сообщает Life.ru.
Он добавил, что Белоусов никогда за всю свою жизнь ни разу не был замечен даже где-то близко с каким-то коррупционными деяниями. В этом отношении он абсолютно честный и порядочный человек.
По мнению парламентария новый министр обороны РФ не потерпит, чтобы бюджетные деньги, которые весьма необходимы российским бойцам для нашей победы, чтобы они куда-то утекали. В связи с этим не исключено, что расследования продолжатся.