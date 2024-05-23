Депутат Миронов считает, что после дела против Шамарина расследования в Минобороны России продолжатся

По словам депутата нижней палаты парламента Сергея Миронова, новый глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов ни за что не потерпит коррупции в своем ведомстве, поэтому дело против замначальника Генштаба не будет последним для данной структуры. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что Белоусов никогда за всю свою жизнь ни разу не был замечен даже где-то близко с каким-то коррупционными деяниями. В этом отношении он абсолютно честный и порядочный человек.

По мнению парламентария новый министр обороны РФ не потерпит, чтобы бюджетные деньги, которые весьма необходимы российским бойцам для нашей победы, чтобы они куда-то утекали. В связи с этим не исключено, что расследования продолжатся.