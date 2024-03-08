Депутат Морозов заявил о минимальном шансе Зеленского остаться президентом

В своем посте депутат выразил мнение, что если на Украине произойдет какая-либо катастрофа, то действующий президент страны Владимир Зеленский останется без шансов на сохранение поста. У коллективного Запада уже есть готовое решение и инструмент для воплощения на такой случай, подчеркнул он.

По словам Морозова, весь груз военного и политического поражения будет слит вместе с украинским президентом, имея готовую замену для него. По мнению депутата, на Зеленского будут также «свалены все грехи».

Парламентарий также добавил, что Зеленский и Залужный неизбежно будут конкурировать. Тем не менее теперь главный соперник главы украинского государства находится далеко, среди «специалистов по государственным переворотам», заключил он.

Накануне депутат Журавлев заявил, что Залужного отправили послом в Лондон, чтобы держать подальше от Киева.