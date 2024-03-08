Депутат Морозов заявил о минимальном шансе Зеленского остаться президентом
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Депутат российской Государственной Думы Олег Морозов прокомментировал назначение экс-главкома ВСУ Валерия Залужного новым украинским послом в британской столице. Свое мнение Морозов выразил в официальных социальных сетях.
В своем посте депутат выразил мнение, что если на Украине произойдет какая-либо катастрофа, то действующий президент страны Владимир Зеленский останется без шансов на сохранение поста. У коллективного Запада уже есть готовое решение и инструмент для воплощения на такой случай, подчеркнул он.
По словам Морозова, весь груз военного и политического поражения будет слит вместе с украинским президентом, имея готовую замену для него. По мнению депутата, на Зеленского будут также «свалены все грехи».
Парламентарий также добавил, что Зеленский и Залужный неизбежно будут конкурировать. Тем не менее теперь главный соперник главы украинского государства находится далеко, среди «специалистов по государственным переворотам», заключил он.
Накануне депутат Журавлев заявил, что Залужного отправили послом в Лондон, чтобы держать подальше от Киева.