Депутат Журавлев: Залужного отправили в Британию, чтобы держать на расстоянии от Киева
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Украинский президент Владимир Зеленский отправил экс-главкома ВСУ Валерия Залужного послом в британскую столицу для того, чтобы держать его подальше от Киева. Соответствующее заявление сделал первый зампред комитета ГД по обороне Алексей Журавлев, его слова передает информационное агентство РИА Новости.
Накануне украинский МИД сообщил о том, что кандидатура Залужного на должность посла страны в Великобритании была согласована.
По словам Журавлева, таким образом украинский лидер поспешил избавиться от главного политического конкурента. депутат указал на то, что все опросы демонстрируют, что экс-главком с отрывом выигрывает у Зеленского. Отправив Залужного с дипломатической миссией в Лондон, его можно держать подальше от Киева, подчеркнул Журавлев.
Он также отметил, что если теперь с Залужным что-то случится, то будет намного легче свалить вину на спецслужбы РФ, так как экс-главком находится в Британии.