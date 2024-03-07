Украинский президент Владимир Зеленский отправил экс-главкома ВСУ Валерия Залужного послом в британскую столицу для того, чтобы держать его подальше от Киева. Соответствующее заявление сделал первый зампред комитета ГД по обороне Алексей Журавлев, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Накануне украинский МИД сообщил о том, что кандидатура Залужного на должность посла страны в Великобритании была согласована.

По словам Журавлева, таким образом украинский лидер поспешил избавиться от главного политического конкурента. депутат указал на то, что все опросы демонстрируют, что экс-главком с отрывом выигрывает у Зеленского. Отправив Залужного с дипломатической миссией в Лондон, его можно держать подальше от Киева, подчеркнул Журавлев.

Он также отметил, что если теперь с Залужным что-то случится, то будет намного легче свалить вину на спецслужбы РФ, так как экс-главком находится в Британии.