Удачный итог переговоров России и США можно объявить победой, но это не решит ключевую проблему. Так в своем телеграм-канале заявил депутат Госдумы Михаил Делягин.

По мнению парламентария, даже при достижении договоренностей с Киевом сохранится угроза рецидива, пока не будет устранена идеология, которую он называет «бандеровским фашизмом». Делягин провел аналогию с онкологическим заболеванием, подчеркнув необходимость полного «удаления» опухоли.

Депутат допускает, что Россия может объявить о победе после успешных переговоров с США. Однако он предупреждает, что без кардинального решения идеологического вопроса конфликт может возобновиться через некоторое время.

