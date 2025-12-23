Депутат Рады Дмитрук предупредил о новой провокации Зеленского

Глава Украины Владимир Зеленский использует тему выборов, чтобы отвлечь внимание рядовых граждан страны от неудач своей внутренней и внешней политики, подчеркнул депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем телеграм-канале.

В первых числах декабря Зеленский заявил о своей готовности организовать выборы, однако выдвинул условие: США и страны Европы должны обеспечить безопасность этого процесса. Кроме того, он предложил ввести временный запрет на удары по объектам энергетики, если на это согласятся в России.

«Никаких выборов на Украине не будет. А все, что сейчас делает Зеленский, — это не подготовка к выборам, а дымовая завеса. Дымовая завеса для нас с вами. Чтобы мы не задавали неудобных вопросов», — написал Дмитрук.

Депутат утверждает, что президент Зеленский активно пытается замаскировать неудачи украинской армии на передовой, а также экономические и социальные трудности и кризис в системе государственного управления страны.

«Эти вопросы задавать не нужно. Нам предлагают обсуждать выборы. Обсуждать, как Зеленский ездит за границу. Обсуждать комиссии, форматы и процедуры. Это удобная ширма», — заключил Дмитрук.

В минувший понедельник, 22 декабря, председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук обнародовал четыре главных условия для организации президентских выборов. Он также отметил, что подписал распоряжение о разработке соответствующего документа.