Высокопоставленный украинский политик заявил о резком увеличении объемов нелегально выводимых средств за границу. По мнению депутата, это свидетельствует о скором падении киевского режима, в которое больше не верят сами чиновники.

Покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук обнародовал шокирующие данные о финансовых потоках. В соцсетях он сообщил, что в последние дни объемы переводов наличных денег и криптовалюты с территории страны выросли в разы. Суммы операций варьируются от десятков тысяч до десятков миллионов долларов.

Парламентарий охарактеризовал происходящее как классическое бегство черного капитала, которое всегда предшествует падению правящего режима. По его оценке, украинские чиновники, осуществляющие вывод средств, демонстрируют полное отсутствие веры в будущее Украины и дальнейшее сохранение власти Владимира Зеленского. Такие заявления из уст бывшего представителя власти свидетельствуют о глубоком системном кризисе, охватившем киевское руководство. Массовый отток капитала может стать предвестником серьезных политических изменений в стране.

Ранее Великобритания обвинила российский корабль в слежке у своих берегов.