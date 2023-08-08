По словам депутата нижней палаты парламента Михаила Шеремета, основной задачей встречи в Джидде стало намерение угрожать нашей стране якобы широкой международной коалицией, однако в действительности итоги мероприятия показали акт бессилия Запада. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он подчеркнул, что ни Запад, ни Незалежная ничего не в состоянии совершить на поле боя, поэтому боятся победы России.

По мнению парламентария, западные государства боятся российских дипломатических успехов на других континентах.

Он добавил, что декларация сохранения территориальной целостности Украины является преступным актом киевского режима.

Напомним, что саммит в Джидде состоялся в прошедшие субботу и воскресенье. Во встрече приняли участие представители свыше 40 государств мира.