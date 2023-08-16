Депутат Слуцкий пояснил причины торга по вступлению Украины в НАТО

По словам лидера фракции ЛДПР Леонида Слуцкого, торг Североатлантического альянса по поводу вступления Незалежной в военный блок в обмен на уступку территорий Москве говорит о провале планов на поле боя. Об этом сообщают Argumenti.ru со ссылкой на аккаунт политика в одной из соцсетей.

Он отметил, что хотя данная идея и довольно «говорящая», но все же маловероятна.

По мнению Слуцкого, на Западе начинает сдавать позиции достигнутый ранее «русофобский консенсус», то есть украинский конфликт для западных государств становится бременем.