Депутат Слуцкий считает, что у Зеленского нет выбора, кроме мирных переговоров с Москвой
Фото: [©Константин Михальчевский/РИА Новости]
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военный конфликт следует завершить без заморозок. По словам депутата нижней палаты парламента Леонида Слуцкого, у киевского режима остается только одна альтернатива — инициация мира и проведение переговоров, аналогично событиям февраля прошлого года. Об этом сообщает «Pravda.Ru» со ссылкой на аккаунт политика в одной из соцсетей.
Он подчеркнул, что нельзя говорить о какой-то победе Киева в данном контексте.
По мнению парламентария, западные страны не смогли ослабить Россию, а Зеленскому стоит осознать данный факт.
Он отметил, что условия мира в рамках переговоров будут далеки от интересов Незалежной.