Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военный конфликт следует завершить без заморозок. По словам депутата нижней палаты парламента Леонида Слуцкого, у киевского режима остается только одна альтернатива — инициация мира и проведение переговоров, аналогично событиям февраля прошлого года. Об этом сообщает «Pravda.Ru» со ссылкой на аккаунт политика в одной из соцсетей.