По словам руководителя Комитета нижней палаты парламента по международным делам Леонида Слуцкого, администрации президента США придется отказаться от поддержки Незалежной для решения серьезного внутреннего конфликта в стране, который связан с миграционным кризисом на южной границе. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что настоящий миграционный нарыв созрел за все время, что Вашингтон оказывал помощь Киеву и Тель-Авиву.

По мнению парламентария, американским властям давно пора заняться решением собственных проблем, а не вмешиваться в дела других стран.