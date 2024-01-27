Депутат Слуцкий считает, что Вашингтон для решения кризиса в Техасе вынужден скинуть «киевский балласт»
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По словам руководителя Комитета нижней палаты парламента по международным делам Леонида Слуцкого, администрации президента США придется отказаться от поддержки Незалежной для решения серьезного внутреннего конфликта в стране, который связан с миграционным кризисом на южной границе. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он добавил, что настоящий миграционный нарыв созрел за все время, что Вашингтон оказывал помощь Киеву и Тель-Авиву.
По мнению парламентария, американским властям давно пора заняться решением собственных проблем, а не вмешиваться в дела других стран.