Депутат Слуцкий заявил, что прекращение украинского конфликта не нужно Байдену и Зеленскому

Политика

Фото: [©Максим Блинов/РИА Новости]

По словам депутата нижней палаты парламента, прекращение конфликта на Украине не нужно ни американскому, ни украинскому президентам. Об этом сообщают Argumenti.ru со ссылкой на аккаунт парламентария в одной из соцсетей.

Ранее министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба заявил, что Киев станет «гасить» требования переговоров.

По мнению Слуцкого, Зеленский является позором еврейского народа и предателем украинского, последователем Бандеры.

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