Депутат Слуцкий заявил, что прекращение украинского конфликта не нужно Байдену и Зеленскому
Фото: [©Максим Блинов/РИА Новости]
По словам депутата нижней палаты парламента, прекращение конфликта на Украине не нужно ни американскому, ни украинскому президентам. Об этом сообщают Argumenti.ru со ссылкой на аккаунт парламентария в одной из соцсетей.
Ранее министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба заявил, что Киев станет «гасить» требования переговоров.
По мнению Слуцкого, Зеленский является позором еврейского народа и предателем украинского, последователем Бандеры.