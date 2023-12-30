Депутат Слуцкий заявил, что Россия не оставит на произвол судьбы депортируемых русских из Латвии

Латвийские власти приняли решение выслать из страны более 1,2 тыс. россиян, которые до конца ноября не подали документы на продление вида на жительство. По словам руководителя Комитета нижней палаты парламента по международным делам Леонида Слуцкого, депортируемые из Латвии более тысячи граждан РФ не окажутся брошенными на произвол судьбы. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он подчеркнул, что русофобия стоит во главе угла политики государств Прибалтики, так как давно стала для них «входным билетом» в Североатлантический альянс и Евросоюз.

По мнению парламентария, российские власти не бросят депортируемых на произвол судьбы при условии их решения вернуться на родину.