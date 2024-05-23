По словам депутата нижней палаты парламента Александра Спиридонова, демонстрация конгрессменом Майклом Макколом в комитете Палаты представителей США карты территорий нашей страны с отмеченной зоной поражения американских ракет ATACMS, которые переданы украинской армии, демонстрирует, что Вашингтон окончательно отказался от соблюдения даже видимости приличий на международной арене. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что непонятно, когда наступит наконец то время, что лидеры стран Старого Света одумаются и поймут, что на месте карты России у Вашингтона в руках может оказаться карта и их страны.

По мнению парламентария, это может случиться в любой момент, как только европейцы перестанут плясать под дудку Вашингтона. Европейские лидеры уже наломали достаточно дров, поэтому в таком случае им будет не оправдаться перед своим народом.

Он отметил, что европейцы продолжают услуживать США, не догадываясь, что у тех всегда нож за спиной.