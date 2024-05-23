Депутат Спиридонов считает, что демонстрация карты ударов ATACMS по России показывает полную потерю стыда у США
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По словам депутата нижней палаты парламента Александра Спиридонова, демонстрация конгрессменом Майклом Макколом в комитете Палаты представителей США карты территорий нашей страны с отмеченной зоной поражения американских ракет ATACMS, которые переданы украинской армии, демонстрирует, что Вашингтон окончательно отказался от соблюдения даже видимости приличий на международной арене. Об этом сообщает Life.ru.
Он добавил, что непонятно, когда наступит наконец то время, что лидеры стран Старого Света одумаются и поймут, что на месте карты России у Вашингтона в руках может оказаться карта и их страны.
По мнению парламентария, это может случиться в любой момент, как только европейцы перестанут плясать под дудку Вашингтона. Европейские лидеры уже наломали достаточно дров, поэтому в таком случае им будет не оправдаться перед своим народом.
Он отметил, что европейцы продолжают услуживать США, не догадываясь, что у тех всегда нож за спиной.