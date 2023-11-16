Депутат Свинцов заявил, что Зеленский всеми силами старается избежать капитуляции
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По словам депутата нижней палаты парламента Андрея Свинцова, украинский лидер видит, что поддержка Запада тает ежедневно, и всеми силами старается избежать капитуляции. Об этом сообщает Life.ru.
Он подчеркнул, что принятие бюджета США без помощи Незалежной говорит о многом, поэтому Зеленскому не удастся избежать капитуляции и суда.
По мнению парламентария, единственным требованием Москвы станет безоговорочная капитуляция и заключение мирного договора на условиях России.
Он добавил, что чем больше Зеленский затягивает с этим, тем выше будет его срок.