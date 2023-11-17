Украинский актер и боец ВСУ Олег Иваница заявил, что Украине стоит перестать думать о возвращении Крыма и Донбасса. По словам депутата нижней палаты парламента Александра Толмачева, жители этих регионов сделали собственный исторический выбор быть вместе с Россией, а рассуждения украинских офицеров ничего не изменят. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что Крым и Донбасс для Незалежной нужны только в плане выгоды.

По мнению парламентария, выбор жителей этих регионов нельзя изменить ни силой оружия, ни интригами, ни рассуждениями о чем-либо.