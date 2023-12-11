Депутат Верховной рады Украины Гончаренко оскорбил Орбана

Сообщение украинский политик опубликовал в своих соцсетях на фоне распространяющейся в СМИ информации о том, что Орбан обсуждает со своими сторонниками прекращение помощи США Украине.

«Орбан – петух», – написал Гончаренко.

Накануне британская газета The Guardian со ссылкой на источник сообщила, что в понедельник, 11 декабря, сторонники Орбана проведут закрытую встречу в Вашингтоне, которая будет длиться два дня. Отмечалось, что на ней политики обсудят с представителями партии-республиканцев возможность прекращения финансовой помощи Киеву.

Ранее Орбан заявлял о ненужности внесения вопроса о начале переговоров по членству Украины в Европейской союзе (ЕС) на предстоящем саммите в декабре, поскольку, отмечал венгерский премьер, уже сейчас понятно, что согласия среди государств-членов союза достигнуто не будет. По мнению Орбана, говорить о членстве Украины в ЕС можно будет через 5-10 лет при условии, если Киев заключит договор о стратегическом партнерстве.