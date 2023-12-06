По словам депутата нижней палаты парламента Алексея Журавлева, пирамида, которая была выстроена западными государствами на Украине, в ближайшее время рухнет, поэтому победа России уже не за горами. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что было бы «веселее» при присутствии самого Зеленского на тот брифинге в США, где случился скандал.

По мнению парламентария, Зеленский отказался от участия из-за большого раздражения, царящего среди американских политиков.

Он подчеркнул, что без помощи Запада киевский режим уже совсем скоро «сдуется».