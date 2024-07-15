Депутат Журавлев назвал виновных в покушении на бывшего президента США Трампа

По словам депутата нижней палаты парламента Алексея Журавлева, если верить, что в покушении на бывшего главу Белого дома Дональда Трампа принимал участие одиночка, то остается множество вопросов к государственной Секретной службе, охранявшей политика. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что именно данная служба никак не отреагировала, когда свидетели сообщили, что видели на крыше парня с ружьем. Более того, всем известно, что Секретной службой руководит демократ.

По мнению парламентария, Демократическая партия последовательно и методично лепила из Трампа образ исчадия ада, рассчитывая, возможно, как раз на реакцию подобных неуравновешенных обладателей оружия. К тому же накануне Джо Байден рассказывал, что хуже прихода к власти его оппонента ничего и быть не может.

Он отметил, что покушение на Трампа выглядит как тонкий расчет и совсем не похоже на действия душевнобольного. Разгорание гражданской войны вследствие данного инцидента маловероятно, но точно не оставляет шансов Байдену.