По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексея Журавлева, Москва всегда вела себя по отношению к Лондону тактично и толерантно, однако поймет это только новое поколение британских политиков. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что действующие британские политики считают, что борьба с нашей страной является обязательным условием для существования британцев.

По мнению парламентария, практика показывает другое: в качестве примера он привел Лиз Трасс, которая была у власти очень мало дней.