По словам первого зампреда комитета нижней палаты парламента по обороне Алексея Журавлева, встреча с президентом России Владимиром Путиным могла бы стать для главаря киевского режима вершиной его политической карьеры, тем не менее Зеленский решил продолжить актерскую игру, требуя тридцатидневное прекращение огня в ответ на предложение переговоров в Стамбуле. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что украинский лидер готов позировать в Турции, при этом делая вид, что планирует с кем-то договариваться, несмотря на то, что тут же выставляет требования о перемирии, продолжает выдумывать условия, которые должна соблюсти Москва для того, чтобы его увидеть.

По мнению парламентария, Зеленскому имеет большой смысл посетить в Стамбуле Святую Софию, давнюю православную святыню, равнозначные которой он сейчас уничтожает в Незалежной.

Ранее политолог Маркелов заявил, что Путин не полетит на переговоры с Зеленским в Стамбул 15 мая.