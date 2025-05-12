«Путин в Стамбул не полетит»: Украина пытается сорвать переговоры с Россией 15 мая

Украинский лидер Владимир Зеленский пытается сорвать переговорный процесс, обращаясь к президенту России Владимиру Путину по возможной встрече в Стамбуле. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Сергей Маркелов.

Ранее Зеленский в своем телеграм-канале призвал Путина прибыть в Турцию на переговоры 15 мая.

«Путин ни в какой Стамбул не полетит на переговоры. Глава государства в своем ночном выступлении имел ввиду продолжение стамбульского формата переговоров трехлетней давности, а на них Путин физически не присутствовал. Там были специально обученные люди, которым делегированы полномочия вести переговоры», — пояснил политолог.

Как напомнил Маркелов, в предыдущих переговорах в Стамбуле принимала участие группа во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским, сейчас же это может быть состав во главе с помощником президента России по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым. Однако позиция Зеленского по переговорному процессу означает нежелание сотрудничать.

«Позиция руководителя Украины расшифровывается так, что Украина не хочет никаких переговоров в Стамбуле, заведомо Зеленский дает такой комментарий, на который ответ российской стороны будет один — „нет“. Зеленский не хочет окончания войны в той форме, которая предлагается президентом Путиным», — выразил мнение эксперт.

В это же заявление Зеленского укладывается и позиция европейских политиков по конфликту. Как уточнил специалист, ни президент Франции Эмманюэль Макрон, ни премьер-министр Великобритании Кир Стармер, ни канцлер Германии Фридрих Мерц не желают завершения конфликта.

«Украина и ее европейская поддерживающая команда лидеров не хотят окончания войны. Окончания войны хотят только Путин, Трамп и Си Цзиньпин», — отметил политолог.

Однако даже потенциальная встреча российских и украинских политиков в Стамбуле 15 мая не может дать 100% гарантии мира, продолжил он.

«Даже если делегации все-таки слетятся 15-го числа, то переговоры закончатся ничем. Переговоры, как некое возвращение к Стамбульской истории, невозможны на сегодня, потому что за три года все поменялось. Если тогда было непонятное состояние развития конфликта, то сейчас развитие конфликта всему миру понятно, всем западным лидерам. Они понимают, что у России сильная позиция. Любая попытка сделать Россию слабой в этих переговорах сталкивается с тем, что переговоров не будет. А именно этого и хочет Украина», — считает специалист.

По словам политолога, Путин для начала хочет провести переговоры, а после уже остановить конфликт, поскольку в ином случае западные страны посчитают себя победителями в этой истории.

«Путин понимает прекрасно, что любая остановка физического конфликта с нашей стороны приведет к заголовкам газет в мире: „Мы заставили Россию прекратить вооруженный конфликт“. На Западе начнут все переобуваться и давать противоположные оценки. Поэтому мы и выставляем такие требования, которые гарантируют нам, что если мы остановим физический конфликт, то мы не ослабеем с точки зрения гарантий мирового сообщества», — подчеркнул Маркелов.

При этом, по мнению политолога, сейчас такие гарантии России дает только председатель КНР Си Цзиньпин, однако западным политикам веры в этом в нет.

«Мы не верим этим гарантиям, потому что уже, как говорил наш президент, неоднократно нас обманывали. Даже президенту США Трампу мы пока не верим, потому что физически он еще ничего не сделал в сторону того, чего обещал для России», — заключил специалист.

Ранее стало известно, готова ли Украина на прекращение огня по всей линии фронта.