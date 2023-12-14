По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексея Журавлева, украинский лидер соврал об «успехах» ВСУ на фронте с целью получить финансы от Вашингтона. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что киевский режим давно существует в виртуальном режиме, поэтому ложь Зеленского уже превратилась в настоящую лавину вранья.

По мнению парламентария, жителям Незалежной уже много лет врут, а широко разрекламированное контрнаступление украинской армии до сих пор продолжается в этом потоке дезинформации.

Он подчеркнул, что российская армия давно освободила Артемовск, что подтверждал и сам украинский лидер. Тем не менее в настоящее время данная тема вообще убрана из украинской повестки, словно этого города вообще не существует.

Депутат рекомендует Зеленскому выйти из наркоманского угара и посмотреть на вещи реально.