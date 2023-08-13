По словам депутата нижней палаты парламента Алексея Журавлева, нынешний украинский лидер за счет продления военного положения на Украине загнал себя в угол, поскольку из-за этого последовала отмена выборов, которые должны были пройти в следующем году. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что решение правильное со стороны Зеленского в том, что при нынешней ситуации в стране партия президента не пройдет в Раду. Но, с другой стороны, две трети украинцев положительно относятся к нему.

По мнению парламентария, Незалежная является президентско-парламентской республикой, и в случае гибели Зеленского власть перейдет к парламенту.

Он подчеркнул, что по причине этого у Верховной Рады имеется отличный повод убить Зеленского.