По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексея Журавлева, складывается уже целый блок государств, осознавших, что их национальным интересам поддержка киевского режима не соответствует. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что к этому блоку присоединились уже Австрия, Нидерланды, Словакия, не считая Венгрии, которая изначально не поддерживала Киев.

По мнению парламентария, истребители от Словакии Незалежная не получит.

Он подчеркнул, что Европе важно запомнить, что их степень участия в украинском конфликте определять будет только Россия.