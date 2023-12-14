Депутаты Вассерман и Гусев объяснили задавшей вопрос Путину девочке Соне, зачем им каникулы

Одним из наиболее забавных вопросов, поступивших на прямую линию с Владимиром Путиным, был вопрос девочки Сони, которая спросила, почему депутаты тоже уходят на каникулы, если они не дети. Ответ на этот вопрос дали депутаты нижней палаты парламента Анатолий Вассерман и Дмитрий Гусев. Об этом сообщает Life.ru .

По словам Вассермана, им нужно отдыхать чаще, потому что депутаты взрослые люди, при этом их в любой момент могут вызвать на работу.

Гусев же сказал, что жизнь депутата похожа на жизнь школьника: школьные четверти в Госдуме являются сессиями, а директора школы заменяет председатель Госдумы.