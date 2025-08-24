Der Spiegel: Германия не позволила Росси стать членом НАТО в 90-е годы прошлого века

В 1990-е годы европейские страны, особенно Германия, категорически противились возможному вступлению России в НАТО. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

В публикации издания сообщается, что в 1994 году президент США Билл Клинтон серьезно обсуждал с российским лидером Борисом Ельциным возможность вступления России в Североатлантический альянс.

В статье говорится, что высокопоставленные чиновники в правительстве Германии опасались негативных последствий присоединения России к НАТО. Тогдашний министр обороны Фолькер Рюэ выражал тревогу: принятие Москвы в военный блок якобы станет «свидетельством конца» НАТО.

«США столкнулись с жестким сопротивлением европейских союзников, прежде всего правительства ФРГ. Когда речь зашла о членстве России в НАТО, правительство Германии было гибким, как бетон», — цитирует журнал мнение немецких дипломатов.

Der Spiegel еще добавляет, что в ноябре 1994 года рабочая группа, созданная немецкими министерствами, подготовила официальный документ для зарубежных представительств ФРГ. В нем ясно говорилось: Россия, Украина и Белоруссия не могут войти ни в НАТО, ни в Западноевропейский союз.

Ранее американский конгрессмен Мэтт Гетц выдвинул инициативу по урегулированию конфликта на Украине, предложив пригласить Россию в НАТО. Он отметил, что эта идея уже не первый год обсуждается в политических кругах США.