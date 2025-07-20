Der Spiegel: Москва рассматривает три сценария развития отношений с США

В Der Spiegel сообщают, что Москва анализирует три возможных варианта развития отношений с Соединёнными Штатами и урегулирования украинского кризиса.

По информации из источника, согласно первоначальному плану, американский президент Дональд Трамп соглашается с условиями, выдвинутыми российским лидером Владимиром Путиным, и «навязывает» их Украине и европейским странам.

В соответствии со вторым сценарием, Вашингтон уменьшит своё участие в конфликте, переложив основную ответственность на Киев и Брюссель.

В третьей версии сценария предполагается, что Соединенные Штаты Америки окончательно вернутся к политике, которую проводил бывший президент Джо Байден.

Ранее сообщалось, что Саммит с участием Путина и Трампа может пройти в Китае в день окончания 50-дневного ультиматума.