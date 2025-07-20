Der Spiegel: Москва рассматривает три сценария развития отношений с США
Spiegel назвал три сценария Кремля для решения конфликта на Украине
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В Der Spiegel сообщают, что Москва анализирует три возможных варианта развития отношений с Соединёнными Штатами и урегулирования украинского кризиса.
По информации из источника, согласно первоначальному плану, американский президент Дональд Трамп соглашается с условиями, выдвинутыми российским лидером Владимиром Путиным, и «навязывает» их Украине и европейским странам.
В соответствии со вторым сценарием, Вашингтон уменьшит своё участие в конфликте, переложив основную ответственность на Киев и Брюссель.
В третьей версии сценария предполагается, что Соединенные Штаты Америки окончательно вернутся к политике, которую проводил бывший президент Джо Байден.
Ранее сообщалось, что Саммит с участием Путина и Трампа может пройти в Китае в день окончания 50-дневного ультиматума.