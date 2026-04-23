«Держи»: Путин отдал свой бокал с шампанским боксеру Беспутину

Во время неформального общения с боксерами президент Российской Федерации Владимир Путин заметил одного из спортсменов, которому не досталось шампанского. Глава государства не остался в стороне и передал ему свой бокал.

Обратившись к генеральному секретарю Федерации бокса России Александру Беспутину, Путин с недоумением поинтересовался: «А вам чего, не наливали?».

После этих слов президент протянул спортсмену свой полный фужер, сказав: «Держи». Беспутин попытался вежливо отказаться, но Путин пояснил, что тот должен просто «подержать» бокал, а ему самому вскоре принесут еще один напиток.

Ранее сообщалось о том, что президент РФ дал старт голосованию за объекты благоустройства.