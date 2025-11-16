«Держим контакт»: в Кремле выступили с заявлением о встрече Путина и Трампа

Фото: [ Заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам прошло под руководством президента России Владимира Путина/Медиасток.рф ]

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, ранее запланированная в Будапеште, отложена на неопределенный срок. Об этом в эксклюзивном комментарии для телеканала «Россия 1» и Павла Зарубина заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Дипломат подтвердил продолжающийся диалог между сторонами, но отметил, что пока речь о встрече не идет. Ушаков подчеркнул, что достижение принципиальной договоренности между лидерами позволит преодолеть большинство технических и политических сложностей, возникающих при организации такого уровня переговоров.

«Мне кажется, что если будет достигнута принципиальная договоренность между Вашингтоном и Москвой о встрече лидеров в том или ином месте, то многие технические и политические сложности уйдут на второй план», — заявил Ушаков.

Косвенно это указывает на существующие барьеры, среди которых эксперты называют продолжающие действие европейские санкции против российских официальных лиц. Венгрия, будучи членом ЕС, теоретически могла бы столкнуться с правовыми коллизиями при проведении саммита на своей территории.

