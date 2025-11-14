«Взорванный» Зеленский, Путин и блондинка в красном: разгаданы тревожные символы пророческой обложки The Economist

Британский журнал The Economist, известный своими ежегодными обложками-ребусами, вновь заставил мир говорить о тайных пророчествах, выпустив максимально тревожный прогноз на 2026 год. Об этом пишет KP.RU , предложившая вариант разгадки вместе с профессором Дипломатической академии МИД Александром Артамоновым.

Красно-синяя обложка авторитетного журнала вышла яркой и насыщенной на детали, причем такие, что появились новые теории и расшифровки возможных событий на 2026 год. Аналитик и дипломат в беседе с журналистами предположил, что могут означать те или иные изображения, которые взбудоражили многих.

Так, по версии «КП» и Артамонова, можно предполагать следующее:

Владимир Зеленский в облаке взрыва: Крушение фронта, внутриполитический крах или мирное соглашение, ведущее к возможному «избавлению» от него.

Корабль с амфорой: Растущее значение Арктики, либо Финикийский корабль, намекающий на трагическую судьбу Карфагена (прообраз судьбы Украины).

Президент России Владимир Путин (на обложке он возвышающийся): Ключевая глобальная величина, равнозначная Трампу.

Танкер, в который метят ракеты: Аллегория экономической войны против России.

Боевые робособаки: Предсказание появления роботов на фронтах, о чем говорил и Илон Маск.

Красный мозг и электронная консоль: Технологии искусственного интеллекта (ИИ), цифровое бессмертие Бикфордов шнур, ведущий к «грибу» ядерного взрыва.

Дональд Трамп (указывает вниз): Его политическое будущее зависит от американской экономики, которой пророчат падение.

Два боксера (красный/синий) и урна: Предстоящие промежуточные выборы в Конгресс в 2026 году.

Торт с цифрами «250»: 250-летие независимости США (4 июля 2026 года).

Рука Статуи Свободы в наручнике: Демократы считают Трампа угрозой свободам.

Блондинка в красном (Джорджа Мелони): Олицетворение Европы, которая должна «умягчить» отношения с Трампом на фоне кризиса ЕС.

Выплескивающееся вино: Прохождение пика потребления вина, связанное со здоровьем и падением рождаемости.

Пилюли: Новое поколение дешевых препаратов для похудения (сомнительные в безопасности и эффективности дженерики, семаглутида).

Шприцы и ракеты: Намек на попытки спровоцировать искусственные эпидемии и контроль над населением.

Тающий кубик льда: Глобальное потепление, но снижение общественного интереса к теме климата в целом.

Футболисты: предстоящий Чемпионат мира по футболу 2026 года в Америке.

Таким образом, основная база ребуса-обложки посвящена политике, хотя авторы нашли место под спорт, социальные тенденции, и под острые вопросы здоровья. Насколько верны предположения масс-медиа, опытных обозревателей и аналитиков сказать пока невозможно. Остается лишь ждать наступления следующего года, который может оказаться насыщенным на события.

