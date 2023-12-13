Десантис рассказал о «сальто-мортале» Трампа

Губернатор Флориды Рон Десантис раскритиковал своего соперника по Республиканской партии Дональда Трампа за изменение позиции по вопросам абортов и невыполнение обещания заставить Мексику заплатить за строительство стены на южной границе США, передает The Associated Press.

Десантис, который в большинстве опросов занимает второе место в борьбе за пост кандидата в президенты от республиканцев после Трампа, в последние дни усилил свою аргументацию против экс-президента, отмечает агентство.

По словам Десантиса, Трамп сделал «сальто-мортале» в вопросе об абортах. Если ранее он твердил о «святости жизни», то теперь скептически относится к строгим законам об абортах. Десантис считает, что в таких фундаментальных вопросах нужно быть последовательным.

Губернатор Флориды выступал в штате Айова, где избиратели составляют евангелическое большинство.