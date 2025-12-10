Девяносто минут откровенного разговора: как Мелони склоняла Зеленского к компромиссу по Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время встречи с Владимиром Зеленским в Риме призвала его рассмотреть возможность болезненных уступок для поиска выхода из конфликта. По данным итальянских СМИ, разговор носил откровенный характер и касался пределов западной поддержки. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Встреча лидеров в Риме, по информации источников в партии «Братья Италии», стала моментом жесткой дипломатии. Мелони, как сообщается, оказала на Зеленского «моральное давление», прямо указав на зависимость европейской помощи от позиции США. Ключевым посылом стало то, что без американских гарантий обеспечить долгосрочную безопасность Украины невозможно.

Итальянский премьер обратила внимание украинского коллеги на мирный план, продвигаемый администрацией Дональда Трампа. По ее мнению, работа в этом направлении — необходимость, а не выбор. Ранее Белый дом уже заявлял о разработке собственных предложений по урегулированию, которые сейчас детально обсуждаются. Российская сторона, со своей стороны, подтвердила готовность к диалогу на существующей платформе.

Ранее сообщалось о том, что Киев может отдать Донбасс в обмен на уступки Москвы.