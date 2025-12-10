Возможен обмен: западные СМИ узнали об условиях Киева по Донбассу

По данным западных СМИ, украинские переговорщики допустили отказ от территорий Донбасса, если Москва пойдет на взаимные уступки. Этот шаг, ранее называвшийся неприемлемым, теперь рассматривается на фоне давления со стороны Вашингтона. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Киев может рассмотреть территориальные уступки, но только в рамках сделки, где Россия также что-то предложит взамен. Конкретный характер этих «взаимных уступок» не раскрывается.

Ключевым условием со стороны украинской делегации, как пишут The New York Times и The Wall Street Journal, являются железные гарантии безопасности от США и их союзников. Именно этот вопрос, а не только территориальный, остается главным камнем преткновения.

При этом публично лидер Украины Владимир Зеленский продолжает занимать жесткую позицию, заявляя о невозможности отдавать территории ни по каким правовым нормам. Однако, как отмечают журналисты, администрация США усиливает давление на Киев, пытаясь склонить его к более гибкой позиции в рамках общего плана урегулирования.

Ранее США предложили создать демилитаризованную зону на Украине.