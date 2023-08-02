Дезертир, угрожавший взорвать гранаты, сдался после переговоров с главой Башкирии

Дезертир, который угрожал подорвать гранаты под Уфой, сдался правоохранительным органом после переговоров с главой Республики Башкортостан Радием Хабировым. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу руководителя региона.

Источник издания ранее сообщил, что мужчину 1984 года рождения, который проходил добровольную службу в армии, утром везли на психиатрическую экспертизу в поселок Базилевка. Во время пути военнослужащий выскочил из автомобиля и пошел по Нагаевскому шоссе, угрожая взорвать гранату.

По информации канала «База», мужчине 39 лет. Его зовут Ильдар. На добровольца завели уголовное дело за оставление части. Именно по этой причине военный начал угрожать подрывом боеприпаса – он требовал снять с него все обвинения.

Также, по данным источника, мужчина сам потребовал встречи с Хабировым. Нагаевское шоссе было перекрыто во время переговоров. Сейчас движение по нему открыто.

В декабре 2022 года в Новошахтинске Ростовской области неизвестный мужчина в камуфляже обстрелял полицейских в пригородном районе. Нападение на сотрудников правоохранительных органов устроил дезертир.

В мае семеро военнослужащих – бывших заключенных, сбежали из воинской части в районе Соледара ДНР. Сотрудникам правоохранительных органов удалось поймать дезертиров.