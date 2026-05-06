Россия объявила перемирие на 8 и 9 мая — в дни, когда память о Победе особенно значима. Киев ответил симметрично, но со сдвигом: Владимир Зеленский распорядился прекратить боевые действия на 6 и 7 мая. Выбор дат выглядит как минимум странно, учитывая, что всего за несколько дней до этого он же публично обещал атаковать дронами участников парада на Красной площади 9 мая. Логический разрыв между словами и действиями киевского руководства прокомментировал политолог Александр Дудчак, член Совета Международного движения «Другая Украина», в беседе с Общественной Службой Новостей.

По мнению эксперта, заявлять о перемирии на 6 и 7 мая с украинской стороны — это не более чем демонстративный жест, не подкрепленный реальным намерением. Дудчак иронизирует: непонятно, в честь чего именно прекращать огонь в эти дни — может быть, Зеленский запланировал рыбалку? Однако за иронией стоит жесткая логика: Украина сейчас официально перенесла памятную дату окончания войны на 8 мая, чтобы не совпадать с «москальским» 9-м. Но тогда при чем здесь 6 и 7-е числа — вопрос, на который сам Киев ответа не дает. Министр иностранных дел Андрей Сибига, кстати, рассуждает о том, что мир не должен ждать специальных дат для тишины. На что Дудчак резонно замечает: если не нужно ждать, начните прямо сегодня, кто мешает?

Ранее уже было пасхальное перемирие — Киев его проигнорировал, тем более что теперь на Украине празднуют Пасху по другим календарным ориентирам, лишь бы не как у «канонической церкви». Итог, по прогнозам эксперта, предсказуем: провокации будут. Украинская сторона услышала предупреждение России о жестком ответе и попытается нанести удары по другим регионам, обходя основные зоны блокировки. Вопрос лишь в том, на что хватит совести у режима, лидер которого, напоминает Дудчак, предал память собственного деда-ветерана, воевавшего за общую Родину. И теперь Зеленский, по сути, работает на тех, кто скорбит о Победе Красной армии. А объявленное перемирие на странные даты выглядит либо попыткой запутать следы, либо чистой воды пропагандистским шумом перед неизбежной попыткой атаки.

